Distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra per Toloi, fuori due settimane (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zingonia. Brutte notizie dall’infermeria dell’Atalanta riguardo all’infortunio subito da Rafael Toloi durante il match contro l’Empoli. Il difensore brasiliano, costretto a lasciare anzitempo il campo del Castellani, ha accusato una ricaduta dal problema fisico precedente e gli esami hanno evidenziato una Distrazione all’adduttore della coscia destra. A poche ore dal big match infrasettimanale di Champions League con il Manchester United è arrivata la notizia del forfait del capitano nerazzurro. Un’assenza pesante per il pacchetto arretrato bergamasco già orfano di Djimsiti. Per la trasferta dell’Old Trafford Gasperini potrà contare su Demiral, Palomino, Lovato e sul giovanissimo Scalvini, cresciuto nel vivaio atalantino. Una valida alternativa grazie alla sua duttilità si è rivelato ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zingonia. Brutte notizie dall’infermeria dell’Atalanta riguardo all’infortunio subito da Rafaeldurante il match contro l’Empoli. Il difensore brasiliano, costretto a lasciare anzitempo il campo del Castellani, ha accusato una ricaduta dal problema fisico precedente e gli esami hanno evidenziato una. A poche ore dal big match infrasettimanale di Champions League con il Manchester United è arrivata la notizia del forfait del capitano nerazzurro. Un’assenza pesante per il pacchetto arretrato bergamasco già orfano di Djimsiti. Per la trasferta dell’Old Trafford Gasperini potrà contare su Demiral, Palomino, Lovato e sul giovanissimo Scalvini, cresciuto nel vivaio atalantino. Una valida alternativa grazie alla sua duttilità si è rivelato ...

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? BREAKING - Distrazione muscolare per #Toloi: ecco gli esami e quanto starà fuori ? - Fantacalcio : Atalanta, distrazione muscolare per Toloi: il report dell'allenamento - TuttoFanta : ??#ATALANTA: per #Toloi gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Tem… - SOSFanta : ?? BREAKING - Distrazione muscolare per #Toloi: ecco gli esami e quanto starà fuori ? - Uomoconvaligia : @alei1004 Ripeto, non sono del campo, ma mi pare che di lesione si tratti e, SICURAMENTE, la juve non ha scritto 's… -