Dieci bambini riacquistano la vista grazie alla prima terapia genica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 ottobre 2021), provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ereditarie effettuata presso l’Azienda ospedaliera dell’Ateneo Vanvitelli di Napoli. Una, approvata e rimborsata in Italia, per una rara forma di distrofia retinica ereditaria, legata a mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65. abr/gtr/col su Il Corriere della Città.