Dieci anni di biosimilari in Italia, Sifo: “Un’opportunità per ridurre i costi per il Ssn” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – I meccanismi di concorrenza innescati dalla scadenza del brevetto e dalla disponibilità dei medicinali biosimilari permettono di migliorare il rapporto costo/beneficio della terapia (agendo sul numeratore del rapporto) e costituiscono quindi una importante opportunità di riduzione dei costi (‘cost-saving’) per il Servizio Sanitario Nazionale. È stato questo, in sintesi, il tema trattato nel corso della sessione dal titolo ‘Dieci anni di biosimilari in Italia: prospettive future’, che si è svolta in occasione del XLII Congresso Nazionale Sifo, in programma a Roma fino a domani. A prendere parte alla sessione anche l’esperto internazionale di farmaci biologici Arnold G. Vulto, professore onorario all’Erasmus University di Rotterdam. “Il titolo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – I meccanismi di concorrenza innescati dalla scadenza del brevetto e dalla disponibilità dei medicinalipermettono di migliorare il rapporto costo/beneficio della terapia (agendo sul numeratore del rapporto) etuiscono quindi una importante opportunità di riduzione dei(‘cost-saving’) per il Servizio Sanitario Nazionale. È stato questo, in sintesi, il tema trattato nel corso della sessione dal titolo ‘diin: prospettive future’, che si è svolta in occasione del XLII Congresso Nazionale, in programma a Roma fino a domani. A prendere parte alla sessione anche l’esperto internazionale di farmaci biologici Arnold G. Vulto, professore onorario all’Erasmus University di Rotterdam. “Il titolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Cina, test razzo ipersonico: Pechino nega. News, cosa succede Il lancio del missile ''è stato anche interpretato alla luce della tensione che circonda l'isola di Taiwan, ma un missile ipersonico con queste caratteristiche si prepara in 10 anni e non in dieci ...

'American Crime Story: Impeachment', arriva la serie sul Sexgate ... parte da uno dei più grandi scandali degli Stati Uniti negli Anni 90, cioè lo scandalo che nel ... I dieci episodi della serie raccontano la storia dalla prospettiva di Monica Levinsky, che dopo alcuni ...

Dieci anni senza Sic, l’omaggio a Misano QUOTIDIANO NAZIONALE Errori giudiziari e ingiuste detenzioni: Perugia risarcisce 16 milioni in tre anni di Enzo BerettaI risarcimenti pagati dalla Corte d’appello di Perugia durante il triennio 2017-2019 come equa riparazione di errori giudiziari e ingiuste detenzioni sono costati più di 16 milioni. È i ...

“Tutto accade” è l’album di inediti di Alessandra Amoroso dal 22 ottobre Milano. «Sono una che porta in giro l’entusiasmo, sono la persona che vede il sole anche dove non c’è: sono una privilegiata».

