Diciottenne di Bergamo investito durante una gara di motocross | è grave

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È caduto dalla suauna, si rialzato ma è stato centrato in pieno da un altro concorrente. Vittima delincidente undi, che si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre a Rezzato, nel bresciano, sulla pista di Crossdromo Aldo Boccacci di via Paolo VI si stava tenendo unaregionale, la prima aperta al pubblico dopo tanti mesi di restrizioni dovuti all’emergenza sanitaria. Il giovane bergamasco, in sella alla sua Honda 450, ha affrontato una discesa al termine della quale ha perso il controllo ed è caduto a terra. Nulla di preoccupante, tanto che il ragazzo si è subito alzato in piedi per inforcare di nuovo il suo mezzo e proseguire la ...