Di Battista: «A Trieste serviva ascolto, sono arrivati i manganelli. Lavoratori trattati da criminali» (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex deputato del M5s Alessandro Di Battista, in un post su Facebook, si schiera dalla parte dei Lavoratori scesi in piazza, a Trieste, per dire no alla certificazione anti Covid per andare a lavoro (dal 15 ottobre). «Il Green pass per i Lavoratori, misura inesistente nel resto d’Europa, oltretutto imposta nonostante la campagna vaccinale (per quel che loro stessi dicono) stia andando bene, è stata una forzatura che ha buttato benzina sul fuoco», scrive Di Battista secondo cui «il fuoco si chiama sofferenza, squilibri sociali, povertà e aumento delle bollette». «Abbiamo vissuto due anni molto complicati. serviva intelligenza, ascolto, pacificazione. Invece sono arrivati lacrimogeni, idranti e manganelli», aggiunge, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex deputato del M5s Alessandro Di, in un post su Facebook, si schiera dalla parte deiscesi in piazza, a, per dire no alla certificazione anti Covid per andare a lavoro (dal 15 ottobre). «Il Green pass per i, misura inesistente nel resto d’Europa, oltretutto imposta nonostante la campagna vaccinale (per quel che loro stessi dicono) stia andando bene, è stata una forzatura che ha buttato benzina sul fuoco», scrive Disecondo cui «il fuoco si chiama sofferenza, squilibri sociali, povertà e aumento delle bollette». «Abbiamo vissuto due anni molto complicati.intelligenza,, pacificazione. Invecelacrimogeni, idranti e», aggiunge, ...

