Destro, nessuno come lui nei top 5 campionati europei: il dato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con l’incornata vincente di ieri contro il Sassuolo, Mattia Destro, attaccante del Genoa, è diventato il giocatore che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei nel 21/22: quattro in otto giornate. Lo sottolinea anche il club rossoblù nel seguente post. Mattia #Destro è il giocatore che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei nel 21/22: quattro in otto giornate di @SerieA. pic.twitter.com/2sY4PezoHN — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 18, 2021 Foto: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con l’incornata vincente di ieri contro il Sassuolo, Mattia, attaccante del Genoa, è diventato il giocatore che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiorinel 21/22: quattro in otto giornate. Lo sottolinea anche il club rossoblù nel seguente post. Mattia #è il giocatore che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiorinel 21/22: quattro in otto giornate di @SerieA. pic.twitter.com/2sY4PezoHN — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 18, 2021 Foto: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

