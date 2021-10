Denunciato un elettore che stava fotografando una scheda nel seggio (Di lunedì 18 ottobre 2021) E' stato sorpeso mentre utilizzava il telefono nella cabina elettorale per fotografare la scheda. Per questo un 64enne romano è stato Denunciato dai militari della stazione Trullo per violazione dei ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) E' stato sorpeso mentre utilizzava il telefono nella cabina elettorale per fotografare la. Per questo un 64enne romano è statodai militari della stazione Trullo per violazione dei ...

