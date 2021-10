' Delitti | famiglie criminali' | la seconda stagione ' Il Massacro di Lecce' il 19 e 20 ottobre su Crime +Investigation

Advertising

leggoit : “Delitti, famiglie criminali”, la seconda stagione. “Il Massacro di Lecce” il 19 e 20 ottobre su Crime +Investigati… - CI_Italia : #AntonioDeMarco confessa l'omicidio di Daniele ed Eleonora 7 giorni dopo l'accaduto. Fondamentali per le indagini i… -

Ultime Notizie dalla rete : Delitti famiglie

Leggo.it

Torna la seconda stagione di 'criminali ' la miniserie in 4 episodi in cui i protagonisti sono legati da vincoli familiari. Si parte con uno speciale martedì 19 e mercoledì 20 ottobre dal titolo IL MASSACRO DI ...... per i minorenni e per le, un tribunale unico che sostituirà i tribunali per i minorenni e ... minacciato esponenti politici e delle istituzioni, prospettando stragi ed altri gravi, per ...Il “Comitato Noi, 9 ottobre” in piazza in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali” ...Falsa partenza, a causa di alcuni difetti di notifica, del processo a carico di 11 imputati accusati, a vario titolo, di aver dato vita ad una vera e propria guerra tra famiglie a Palma di Montechiaro ...