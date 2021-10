De Zerbi: «Ecco perché ho scelto lo Shakhtar. Pallone d’Oro? A Benzema» (Di lunedì 18 ottobre 2021) In un’intervista Roberto De Zerbi racconta il perché della scelta di andare allo Shakhtar e parla anche del Pallone d’Oro Intervistato da Marca, Roberto De Zerbi ha spiegato il perché della scelta di lasciare l’Italia per andare allo Shakhtar. ADDIO AL SASSUOLO – «Per lo Shakhtar. Per me è un grande club. Mi è piaciuto il modo in cui i loro sono venuti a cercarmi. C’erano giocatori che mi sono piaciuti molto» SENSAZIONI – «Mi trovo bene allo Shakhtar sia con i dirigenti che i giocatori. Era quello che cercavo. Sto bene e mi diverto». Pallone d’Oro – «Lo darei a Benzema senza alcun dubbio. Da anni è il miglior attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) In un’intervista Roberto Deracconta ildella scelta di andare alloe parla anche delIntervistato da Marca, Roberto Deha spiegato ildella scelta di lasciare l’Italia per andare allo. ADDIO AL SASSUOLO – «Per lo. Per me è un grande club. Mi è piaciuto il modo in cui i loro sono venuti a cercarmi. C’erano giocatori che mi sono piaciuti molto» SENSAZIONI – «Mi trovo bene allosia con i dirigenti che i giocatori. Era quello che cercavo. Sto bene e mi diverto».– «Lo darei asenza alcun dubbio. Da anni è il miglior attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MondoNapoli : CdS - Nazionale, De Zerbi: 'Raspadori come Cassano, ecco perchè' - - infoitcultura : Amici, Luigi in lacrime parla della sua malattia a Rudy Zerbi: “Ho il diabete, ecco perché devo fare… - Italia_Notizie : Amici, Luigi in lacrime parla della sua malattia a Rudy Zerbi: “Ho il diabete, ecco perché devo fare così”. - FQMagazineit : Amici, Luigi in lacrime parla della sua malattia a Rudy Zerbi: “Ho il diabete, ecco perché devo fare così”. - ZonNapoli : #TV #Spettacolo #Amici21 Luigi Strangis rivela: “Sono malato” -