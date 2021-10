David Crosby e il dolore: l’ingestibilità e lo sconforto della sua vita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Probabilmente c’è stato un David Crosby insieme alla sua musica e successivamente, c’è stato un David Crosby e il dolore. Il famoso chitarrista dei Byrds ha raccontato tutto lo sconforto che ha attraversato ad un certo punto della sua vita. Un momento difficile che lo ha schiacciato totalmente e che lo ha reso inerme nella sua quotidianità. L’evento che scaturisce l’intero malessere, è senza alcun dubbio l’episodio che accade nel 1969. La fidanzata di David, Christine Hinton, perde la vita in un incidente stradale e fa piombare l’artista statunitense, in un dolore profondo. Nelle interviste, Crosby ricorda la difficoltà nell’affrontare quello che era accaduto, raccontando di giornate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Probabilmente c’è stato uninsieme alla sua musica e successivamente, c’è stato une il. Il famoso chitarrista dei Byrds ha raccontato tutto loche ha attraversato ad un certo puntosua. Un momento difficile che lo ha schiacciato totalmente e che lo ha reso inerme nella sua quotidianità. L’evento che scaturisce l’intero malessere, è senza alcun dubbio l’episodio che accade nel 1969. La fidanzata di, Christine Hinton, perde lain un incidente stradale e fa piombare l’artista statunitense, in unprofondo. Nelle interviste,ricorda la difficoltà nell’affrontare quello che era accaduto, raccontando di giornate ...

Ultime Notizie dalla rete : David Crosby Dolore e magia: David Crosby racconta 'If I Could Only Remember My Name' David Crosby ne ha vissuti di momenti difficili, pochi però sono paragonabili al periodo successivo alla morte in un incidente stradale nel 1969 della fidanzata ventunenne Christine Hinton. "Non ...

Dolore e magia: David Crosby racconta ‘If I Could Only Remember My Name’ «Ero immaturo, strafatto, in preda a un dolore che non sapevo gestire. È incredibile che sia riuscito a registrarlo», dice il cantautore del debutto solista del '71 che rievoca qui canzone per canzone ...

