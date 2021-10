Dall’ex ministro De Castro a mister Papeete fino ai 20 incarichi extra-parlamentari del renziano Gozi Ecco i secondi ricchi impieghi degli eurodeputati Transparency | “Rischio conflitto d’interessi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è chi tiene un corso in una prestigiosa università, chi siede nei comitati direttivi di importanti aziende, chi continua a gestire il proprio studio legale. Molti deputati del Parlamento europeo abbinano al proprio lavoro politico altre attività retribuite, come emerge dall’ultimo rapporto diInternational Eu: dall’analisi delle “dichiarazioni di interessi finanziari” redatte dagli stessi, emerge infatti che il 27% dei membri dell’Eurocamera può contare su un’integrazione al reddito da parlamentare che già ammonta a 8.757,70 euro al mese, più rimborsi per gli spostamenti e un budget per pagare gli assistenti. E tra i guadagni più alti segnalati daglic’è quello di Sandro, ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni ed eletto all’Eurocamera in ...