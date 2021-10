Dal porto a piazza dell'Unità d'Italia: da protesta dei portuali a quella del no Green Pass (Di lunedì 18 ottobre 2021) In diretta da Trieste le ultime notizie di una protesta che svela un volto diverso rispetto a come era ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) In diretta da Trieste le ultime notizie di unache svela un volto diverso rispetto a come era ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - Tommasolabate : Tre giorni dal #GreenpassObbligatorio . Il porto di Trieste è bloccato? NO E quello di Genova? NEMMENO Le autostra… - ilfoglio_it : Su Trieste Lamorgese sposa la linea della fermezza: il via allo sgombero del porto con gli idranti sui manifestanti… - Dreamony2 : RT @SummaDeceptio: #Puzzer parla alla piazza. Piazza Unità d'Italia. #Trieste #Italy In attesa degli altri gruppi che arrivano dal porto. #… - pola1945 : RT @ladyonorato: Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime di Pinoc… -