Dal Pino piange miseria | «Lo Stato ha snobbato le richieste della Serie A in crisi | non è accettabile»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Difficile comprendere come unonon abbia a cuore un settore che ha versato 14 miliardi di euro in contribuzione. Abbiamo chiesto provvedimenti a costo zero per società in perdita di 1,2 miliardi a causapandemia. Spero che si possa rimediare a questa dimenticanza. Non è”. Eppure va così ormai dall’iniziopandemia: il calcio italianoe il governo legifera senza tenerne conto. Paolo Dalinsiste, non può far altro. Il PresidenteLega a Radio anch’io sport su Rai Radio1 torna a parlare del decreto fiscale che ha “” di fatto tutte leeconomiche di un mondo che un giorno si atteggia a grande industria e quello dopo questa ristori. “Altri settori li ...