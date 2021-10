Dal Pino: «Mondiale biennale? Da Fifa e Uefa tendenza a occupare calendari» (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Mondiali ogni due anni? E’ evidente che c’è una tendenza di Fifa e Uefa a far proliferare eventi e occupare il calendario: i Mondiali ogni 2 anni, la Champions allargata, la nuova coppa del giovedì indicano ambizioni sempre più importanti. Credo abbiano una visione dal loro punto di vista, ma chi fa il presidente della Serie A deve proteggere i club e la qualità dei campionati nazionali”. Lo ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Noi abbiamo idee abbastanza chiare, leggo dei format a 18 o 20 squadre che sono tematiche importati ma non fanno la differenza. La differenza la fa proteggere il campionato in termini di date e di qualità delle squadre, che devono essere messe in condizione di poter competere a livello europeo con ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Mondiali ogni due anni? E’ evidente che c’è unadia far proliferare eventi eilo: i Mondiali ogni 2 anni, la Champions allargata, la nuova coppa del giovedì indicano ambizioni sempre più importanti. Credo abbiano una visione dal loro punto di vista, ma chi fa il presidente della Serie A deve proteggere i club e la qualità dei campionati nazionali”. Lo ha detto Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Noi abbiamo idee abbastanza chiare, leggo dei format a 18 o 20 squadre che sono tematiche importati ma non fanno la differenza. La differenza la fa proteggere il campionato in termini di date e di qualità delle squadre, che devono essere messe in condizione di poter competere a livello europeo con ...

