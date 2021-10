Dal Pino: “Al momento la Serie A resterà a 20 squadre. Razzismo? Urgono misure drastiche” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato a Radio Rai in merito alle riforme del calcio, sul tema del Razzismo e altri importanti spunti. Queste le sue parole: “Ci sono tante cose da fare per ridurre i costi e questo passa attraverso il FFP a livello di UEFA. Ci sono anche moltissime altre cose che non possiamo fare a causa della burocrazia. Per crescere servono le infrastrutture, in Italia servono 10 anni per fare uno stadio”. C’è una data per Inter-Juve di Supercoppa?“Ancora no. Ci sono due ipotesi, una a fine dicembre e una il 5 gennaio. Abbiamo un contratto con l’Arabia Saudita anche se non avevano esercitato l’opzione per giocare la partita quest’anno. Sono arrivati in ritardo ma penso che presto troveremo una soluzione”. Sul razzisdmo: “Questo è un problema che non si vede solo negli stadi. Alcuni personaggi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il presidente della LegaA, Paolo Dal, ha parlato a Radio Rai in merito alle riforme del calcio, sul tema dele altri importanti spunti. Queste le sue parole: “Ci sono tante cose da fare per ridurre i costi e questo passa attraverso il FFP a livello di UEFA. Ci sono anche moltissime altre cose che non possiamo fare a causa della burocrazia. Per crescere servono le infrastrutture, in Italia servono 10 anni per fare uno stadio”. C’è una data per Inter-Juve di Supercoppa?“Ancora no. Ci sono due ipotesi, una a fine dicembre e una il 5 gennaio. Abbiamo un contratto con l’Arabia Saudita anche se non avevano esercitato l’opzione per giocare la partita quest’anno. Sono arrivati in ritardo ma penso che presto troveremo una soluzione”. Sul razzisdmo: “Questo è un problema che non si vede solo negli stadi. Alcuni personaggi ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Dal Pino: 'Supercoppa? L'Arabia Saudita non aveva esercitato l'opzione per ospitare la partita' - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #InterJuve, Dal Pino: 'Per la Supercoppa la data è ancora da definire, abbiamo due possibilità: il 22 dicembre o il 5 genn… - Interce78144140 : @marifcinter Immagino che Dal Pino avrebbe avuto la stessa reazione se fossero stati dei sudamericani e non sauditi. - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #Supercoppa #InterJuve, Dal Pino: 'I sauditi non hanno esercitato in tempo l'opzione, ora ci chiedono di giocare lì e per… - imcalhainter : RT @marifcinter: #Supercoppa #InterJuve, Dal Pino: 'I sauditi non hanno esercitato in tempo l'opzione, ora ci chiedono di giocare lì e per… -