Dal centro a Ostia: il centrosinistra a Roma stravince in 14 municipi su 15 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrosinistra al ballottaggio di Roma stravince. E non sono solo le larghe percentuali di Roberto Gualtieri a farlo capire. Anche in 14 su 15 municipi della Capitale (quelli in cui era al ballottaggio) la coalizione di centrosinistra trionfa. E l'ormai sindaco Roberto Gualteri a piazza Santi Apostoli infatti chiama sul palco tutto i neopresidenti: "Nessuno avrebbe pronosticato una vittoria così". Dal centro alla periferia e perfino, a sorpresa, al X municipio, quello di Ostia, è una valanga. Al centrodestra rimane un'unica roccaforte: il VI municipio, il territorio di Tor Bella Monaca. Qui il centrodestra nell'unico ballottaggio senza Pd e sinistra batte il M5s. Il capogruppo uscente di Fratelli

