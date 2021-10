Crosetto | la campagna da incubo contro la Meloni è solo l’inizio | ora si scatenerà la magistratura…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Qualunque sia il responso delle urne di oggi,ha un’idea chiara del punto in cui – a suo giudizio – il centrodestra in generale, e Fratelli d’Italia in particolare, dovranno ripartire. L’imprenditore torinese la spiega in una eloquente e ampia intervista rilasciata a La Verità: una riflessione acuta e profonda in cuiprofila l’idea di un nuovo corso per Fratelli d’Italia, e nonper fugare i dubbi e rispondere alle accuse di ambiguità strumentalmente rivoltegli in queste ultime settimane dielettorale. Ma anche per evitare nuove insidie che potrebbero minare il cammino di una realtà partitica come quella di Fdi, in evoluzione progressiva e costante. L’intervista dia “La Verità” E perché, comeha rilevato anche pochi giorni fa in ...