"Cristiano Ronaldo fra i migliori della storia? Non è nemmeno fra i primi cinque!": le scioccanti dichiarazioni dell'ex calciatore!

dichiarazioni che lasciano a dir poco sbalorditi tutti i tifosi di Cristiano Ronaldo in primis, ma non solo, anche i supporters e gli amanti del calcio in generale. Son affermazioni che non ti aspetti da uno che ha fatto la storia ovunque è andato: Manchester United, Real Madrid e Juventus! Con una marea di gol fatti e una valanga di trofei conquistati.

Cassano stupisce stupisce tutti: "Cristiano Ronaldo? Basta sceneggiate: non è nemmeno nei primi cinque al mondo!"

A parlare a Antonio Cassano, ex fantasista fra le tante di Inter, Milan e Parma. È passato anche in quel di Madrid, sciupando nel modo più clamoroso possibile l'occasione ...

