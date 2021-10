Crisi Wanda Nara-Icardi: L’argentino ancora assente all’allenamento (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mauro Icardi assente anche oggi all’allenamento del PSG. L’attaccante argentino aveva già saltato la seduta di ieri, per risolvere i problemi personali. Mauro Icardi assente anche oggi all’allenamento del PSGÈ uscita da giorni la notizia della separazione dalla moglie Wanda Nara e il giocatore l’avrebbe raggiunta nella giornata di ieri a Milano. Con molta probabilità l’attaccante argentino non sarà convocato per la gara in programma domani contro il Lipsia, partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mauroanche oggidel PSG. L’attaccante argentino aveva già saltato la seduta di ieri, per risolvere i problemi personali. Mauroanche oggidel PSGÈ uscita da giorni la notizia della separazione dalla mogliee il giocatore l’avrebbe raggiunta nella giornata di ieri a Milano. Con molta probabilità l’attaccante argentino non sarà convocato per la gara in programma domani contro il Lipsia, partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

SoniaSamoggia : RT @Corriere: Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, lei posta foto della sua mano: «Mi piace di più senza anello» - infoitsalute : Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, lei posta una foto della sua mano: «Senza anello mi piace di più» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, lei posta foto della sua mano: «Mi piace di più senza anello» - Corriere : Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi, lei posta foto della sua mano: «Mi piace di più senza anello» - blogtivvu : E’ crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lei toglie la fede e lo “sbugiarda” pubblicamente – FOTO… -