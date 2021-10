Crisanti: «Serve il 90% dei vaccinati e la terza dose, rischiamo un boom di contagi come in UK» (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Arrivare al 90% dei vaccinati garantirebbe un equilibrio che con la terza dose potrebbe diventare buono, altrimenti c’è il rischio inglese. L’effetto Green pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai No vax». Lo dice alla Stampa oggi il docente Andrea Crisanti, secondo cui« bisogna coinvolgere le persone paurose, ansiose e fragili». Per il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova il Green pass è la spinta giusta,« è da sempre il suo obiettivo. L’importante è non regalare ai contestatori, che sono pochi, le persone psicologicamente fragili, che vanno recuperate senza obblighi e imposizioni, mentre i tamponi devono restare a pagamento, ma lascerei le aziende libere di offrirli ai dipendenti per non esasperare ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Arrivare al 90% deigarantirebbe un equilibrio che con lapotrebbe diventare buono, altrimenti c’è il rischio inglese. L’effetto Green pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai No vax». Lo dice alla Stampa oggi il docente Andrea, secondo cui« bisogna coinvolgere le persone paurose, ansiose e fragili». Per il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova il Green pass è la spinta giusta,« è da sempre il suo obiettivo. L’importante è non regalare ai contestatori, che sono pochi, le persone psicologicamente fragili, che vanno recuperate senza obblighi e imposizioni, mentre i tamponi devono restare a pagamento, ma lascerei le aziende libere di offrirli ai dipendenti per non esasperare ...

