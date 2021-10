Crisanti lo dice forte e chiaro: serve la terza dose per evitare il rischio inglese (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'L'effetto Green Pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai No Vax'. Lo dice Andrea Crisanti alla Stampa , ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) 'L'effetto Green Pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai No Vax'. LoAndreaalla Stampa , ...

Advertising

ultimenews24 : Così come in Gran Bretagna, l'immunità calerà anche in Italia ed è dunque necessaria per tutti la terza dose di vac… - globalistIT : - Guido44895392 : Leggete bene cosa dice Crisanti e confrontate le sue parole con l’articolo DEL 20 SETTEMBRE scorso e riguardanti la… - FightFo09963324 : @MediasetTgcom24 Ecco che in quel caso col greenpass si ricomincerebbe da zero. Vieni terza dose, vieni. Che le dos… - Ambrakey1 : @valerianom1948 L'importante è che l'abbia fatto lei. Dicono che nel giro di qualche anno si possono sviluppare tum… -