Covid, terza dose di vaccino: da oggi al via le prenotazioni per operatori socio sanitari (Di lunedì 18 ottobre 2021) Consentita a tutti gli operatori socio sanitari senza limitazioni di età. Devono essere trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Consentita a tutti glisenza limitazioni di età. Devono essere trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Advertising

eziomauro : Covid, il Nobel Giorgio Parisi riceve la terza dose: 'Il vaccino è sicuro, la paura è irrazionale' - fattoquotidiano : Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irr… - fattoquotidiano : Covid, il microbiologo Crisanti: “Terza dose di vaccino e mascherine o l’Italia rischia i numeri inglesi” - webecodibergamo : Covid, terza dose di vaccino: da oggi al via le prenotazioni per operatori socio sanitari - NETLOR777 : RT @bisagnino: Vaccino anti Covid, Pregliasco: «Terza dose ogni anno per le categorie a rischio» -