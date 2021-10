Covid | sfratti | è legittima la sospensione? Domani l' esame della Corte Costituzionale** 2

Advertising

...in maggiore sinergia fra le varie istituzioni dando la priorità nelle esecuzioni agliin ...ad un calo del reddito IRPEF del nucleo familiare superiore al 30% derivante dalla pandemia- 19 ...... per i quali la procedura è stata però sospesa per il, così da venire incontro ai bisogni dei ... Altrove, per esempio a Milano, sono in partenza piani di rientro e, assai discussi visti le ...È legittima la sospensione degli sfratti disposta durante l’emergenza Covid? La questione sarà domani esaminata dalla Corte Costituzionale in udienza pubblica. A sollevare il dubbio di legittimità cos ...Il 25% dei residenti delle case popolari non paga spese e affitto. Nel 2020, quando è iniziato il Covid, il Comune ha fermato le riscossioni. L’assessore ai servizi sociali Angela Corengia ha riferito ...