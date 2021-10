Covid Russia, nuovo record di contagi: oltre 34.300 in un giorno (Di lunedì 18 ottobre 2021) nuovo record di contagi da Covid - 19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 34.325 casi. Lo ha reso noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021)dida- 19 in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 34.325 casi. Lo ha reso noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento ...

Advertising

fattoquotidiano : Russia, mille morti di Covid nelle ultime 24 ore: è record da inizio pandemia. Nel Paese poche restrizioni e vaccin… - TgLa7 : #Covid: in Russia per la prima volta mille morti in 24 ore - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi casi in Russia: 34.303 in un giorno #Covid - Marco1999Busa : RT @Margi624: In russia stanno morendo tutti, di covid. 1000 morti al giorno Fonte: Studio aperto - fisco24_info : Covid Russia, nuovo record di contagi: oltre 34.300 in un giorno: Quasi 1.000 i morti -