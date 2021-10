Covid oggi Sardegna, 13 contagi: bollettino 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 13 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 4 morti: i decessi segnalati riguardano un uomo di 84 anni e una donna di 85 residenti nella provincia di Oristano e due donne di 86 e 97 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna. I positivi sono 13 sulla base di 777 persone testate e 971 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, 971. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (2 in più rispetto a ieri), 48 (-2), quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.486 persone (29 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 13 ida coronavirus in, 182021, secondo i datideldella regione. Si registrano 4 morti: i decessi segnalati riguardano un uomo di 84 anni e una donna di 85 residenti nella provincia di Oristano e due donne di 86 e 97 anni residenti nella provincia del Sud. I positivi sono 13 sulla base di 777 persone testate e 971 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, 971. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (2 in più rispetto a ieri), 48 (-2), quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.486 persone (29 in meno rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

