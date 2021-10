Covid oggi Lombardia, 112 contagi: bollettino 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 112 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.969 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dello 0,3%. Nessun nuovo caso a Cremona e Lecco. In terapia intensiva ci sono 52 persone (=); i ricoverati non in terapia intensiva sono 288 (-1); i decessi 5 su un totale complessivo di 34.119. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 56 di cui 27 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 13; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 4; Mantova: 1; Monza e Brianza: 9; Pavia: 1; Sondrio: 1; Varese: 7. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 112 ida coronavirus in, 182021, secondo i datideldella regione. Si registrano 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 32.969 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dello 0,3%. Nessun nuovo caso a Cremona e Lecco. In terapia intensiva ci sono 52 persone (=); i ricoverati non in terapia intensiva sono 288 (-1); i decessi 5 su un totale complessivo di 34.119. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 56 di cui 27 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 13; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 4; Mantova: 1; Monza e Brianza: 9; Pavia: 1; Sondrio: 1; Varese: 7. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - Adnkronos : #Covid oggi #Israele, 1.199 casi in 24 ore: dato più basso da metà luglio. - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid in Lombardia, i dati di oggi - fseviareggio : RT @Adnkronos: #CovidItalia, il bollettino di oggi: tutti i dati regione per regione. -