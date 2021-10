Covid oggi Gb, Viola: “+34% ricoveri tra i giovani, livelli massimi in under 14” (Di lunedì 18 ottobre 2021) In Gran Bretagna “si assiste ad un aumento importante dei ricoveri” Covid “tra i più giovani (34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche se il numero di decessi resta basso. Nelle prossime settimane, seguendo il Regno Unito, si vedrà meglio l’impatto della libera circolazione del virus su ricoveri, decessi e soprattutto sulla salute dei bambini”. Invita a guardare con attenzione i dati di oltremanica Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, segnalando “un grafico dei ricoveri ospedalieri per fasce di età” in Uk, “dove si vede come siano a livelli massimi nella popolazione 0-14 anni, quella che non è stata vaccinata” contro il coronavirus Sars-CoV-2. Osservare il trend inglese, spiega la scienziata su Facebook, aiuterà a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) In Gran Bretagna “si assiste ad un aumento importante dei“tra i più(34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche se il numero di decessi resta basso. Nelle prossime settimane, seguendo il Regno Unito, si vedrà meglio l’impatto della libera circolazione del virus su, decessi e soprattutto sulla salute dei bambini”. Invita a guardare con attenzione i dati di oltremanica Antonella, immunologa dell’università di Padova, segnalando “un grafico deiospedalieri per fasce di età” in Uk, “dove si vede come siano anella popolazione 0-14 anni, quella che non è stata vaccinata” contro il coronavirus Sars-CoV-2. Osservare il trend inglese, spiega la scienziata su Facebook, aiuterà a ...

