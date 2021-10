Covid oggi Gb, quasi 50mila contagi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuovo balzo dei contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, dove si registrano 49.156 nuovi casi positivi e 45 decessi. Ieri i nuovi contagi erano 45.140 e i morti 57. Il dato di oggi appare particolarmente alto tenendo conto che in genere il lunedì si registrano meno contagi a causa del minor numero di tamponi del weekend. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuovo balzo deidi-19 nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, dove si registrano 49.156 nuovi casi positivi e 45 decessi. Ieri i nuovierano 45.140 e i morti 57. Il dato diappare particolarmente alto tenendo conto che in genere il lunedì si registrano menoa causa del minor numero di tamponi del weekend. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

