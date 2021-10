Covid oggi Fvg, 39 contagi: bollettino 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 39 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. Nel dettaglio, su 1.550 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,19%. Sono inoltre 5.291 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,09%). Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 43 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.833, con la seguente suddivisione territoriale: 832 a Trieste, 2.026 a Udine, 680 a Pordenone e 295 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.138, i clinicamente guariti 30 e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 39 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 182021, secondo i datideldella regione. Si registra un morto. Nel dettaglio, su 1.550 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovicon una percentuale di positività del 2,19%. Sono inoltre 5.291 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,09%). Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 43 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.833, con la seguente suddivisione territoriale: 832 a Trieste, 2.026 a Udine, 680 a Pordenone e 295 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.138, i clinicamente guariti 30 e ...

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - IdeawebTV : Covid, 18 ottobre: in Piemonte tasso di positività allo 0,2%. Oggi +134 guariti - Maurofabio31 : RT @CarloBolognesi1: @MarcoRamio @mani72012 @linetta53 @LeveHome @metaanto @Signorasinasce @liliaragnar @cgilnazionale @UILofficial @pdnetw… -