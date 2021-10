Covid oggi Emilia Romagna, 209 contagi: bollettino 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 209 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.981 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,9 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 720 in più rispetto a ieri e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 209 ida coronavirus in, 182021, secondo i datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.981 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi diè 41,9 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 720 in più rispetto a ieri e ...

