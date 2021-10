Covid oggi Calabria, 57 contagi: bollettino 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 57 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.315 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +68 guariti, -12 attualmente positivi, -14 in isolamento, +3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 57 ida coronavirus in, 182021, secondo i datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.315 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +68 guariti, -12 attualmente positivi, -14 in isolamento, +3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Italia Sera.

