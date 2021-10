Covid oggi Basilicata | 4 contagi e nessun decesso | bollettino 18 ottobre

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 4 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano decessi. Eseguiti 113 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cuio in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 959. Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.010 somministrazioni ieri. Finora 429.507 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,6 per cento del totale della popolazione residente) mentre 390.160 hanno completato il ciclo vaccinale (70,5 per cento), per un totale di 819.667 somministrazioni effettuate. L'articolo proviene da Italia Sera.