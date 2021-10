Covid, l'Agenzia del farmaco sudafricana: "Il vaccino Sputnik aumenta il rischio di Hiv" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Sudafrica ha rifiutato il vaccino russo Sputnik V perché 'può aumentare il rischio negli uomini di contrarre l'Hiv'. Lo ha annunciato l'Agenzia del farmaco, precisando che nel Paese poco più di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Sudafrica ha rifiutato ilrussoV perché 'puòre ilnegli uomini di contrarre l'Hiv'. Lo ha annunciato l'del, precisando che nel Paese poco più di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arcuri interrogato a Roma dai pm per l'inchiesta sulle mascherine. L'ex commissario per l'emergenza Covid è indagat… - Agenzia_Ansa : L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo. Emerge dai da… - antoflex2015 : RT @giornaleradiofm: Salute: Covid: Ema, Italia produrrà vaccino Pfizer a Monza e Anagni: Milano, 18 ott. (Adnkronos Salute) - L'Italia pro… - Pax26632587 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Agenzia del farmaco sudafricana: 'Il vaccino Sputnik aumenta il rischio di Hiv' #Covid -