Covid Italia, Crisanti: “Sì a terza dose o immunità giù come in Gran Bretagna” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Così come in Gran Bretagna, l’immunità calerà anche in Italia ed è dunque necessaria per tutti la terza dose di vaccino. Lo dice Andrea Crisanti alla Stampa, spiegando che “studi solidi dimostrano che dopo sei mesi la protezione contro l’infezione cala dal 95 al 40% e contro la malattia grave dal 90 al 65. Il richiamo è il completamento della protezione. Non sappiamo quanto duri, ma in altre vaccinazioni vale per anni. Certo pone ulteriori problemi sociali interni ed etici rispetto al terzo mondo, anche se dubito che questi vaccini siano utilizzabili nei Paesi svantaggiati. Il picco della campagna vaccinale è stato tra aprile e luglio, dunque da novembre a febbraio potremmo avere problemi. Per questo serve la terza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cosìin, l’calerà anche ined è dunque necessaria per tutti ladi vaccino. Lo dice Andreaalla Stampa, spiegando che “studi solidi dimostrano che dopo sei mesi la protezione contro l’infezione cala dal 95 al 40% e contro la malattia grave dal 90 al 65. Il richiamo è il completamento della protezione. Non sappiamo quanto duri, ma in altre vaccinazioni vale per anni. Certo pone ulteriori problemi sociali interni ed etici rispetto al terzo mondo, anche se dubito che questi vaccini siano utilizzabili nei Paesi svantaggiati. Il picco della campagna vaccinale è stato tra aprile e luglio, dunque da novembre a febbraio potremmo avere problemi. Per questo serve la...

Advertising

Adnkronos : #Parisi: “Italia rischiava 500mila morti, salvata da vaccini e misure”. - AlbertoBagnai : Vi sblocco un ricordo: - Corriere : Covid in Gran Bretagna: oltre 40.000 nuovi casi per il quarto giorno consecutivo - 1312ella : RT @chittarid: IN ITALIA I NO SONO ALL'ORDINE DEL GIORNO, PERCHÉ NON SI PROTESTA PER I TANTI AUMENTI, INVECE CI PIACE FARLO PER IL VACCINO… - Veleno_Q_B : RT @avebc: Ieri, 17 ottobre, in Italia 24 decessi per covid. 24 su 60.000.000 di abitanti. L'Italia non è in emergenza, è in crisi psicot… -