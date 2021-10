Covid | in Regno Unito ancora picco di contagi | quasi 50mila in 24 ore | mai così alti da metà luglio Downing Street | “Inverno impegnativo”

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - lucasofri : La crisi nella gestione dei pronto soccorso nel Regno Unito sembra avere ragioni molto meno legate a un aggravament… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - andy_reds : RT @antoguerrera: Ora che nel Regno Unito ci sono circa 50mila casi al giorno di #Coronavirus, quanto c’è da preoccuparsi? Perché UK ha nu… - MatteoLemmeIT : RT @antoguerrera: Ora che nel Regno Unito ci sono circa 50mila casi al giorno di #Coronavirus, quanto c’è da preoccuparsi? Perché UK ha nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regno

Ora, guardando il picco di casi registrato nelUnito, un pensiero di preoccupazione c'è. E' il segnale che se si molla il virus è pronto a ripartire e, se arriva una variante brutta, anche noi ......fatto dalUnito in questa pandemia' ha poi dichiarato in un comunicato dell'Agenzia della Salute britannica Andrea Riposati. In sostanza, 43 mila cittadini britannici che avevano sintomi...Russia, numeri da record. Anche la Russia in questo periodo conosce numeri da record: oltre 34.000 nuovi casi con 997 morti. I manifestanti hanno bloccato i varchi in numerosi porti italiani, tra cui ...Nuovo record da metà luglio dei contagi da Covid nel Regno Unito, che toccano nelle ultime 24 ore il picco di 49.156 su circa un milione di test. Sostanzialmente stabile invece per ora e sotto il live ...