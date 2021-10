Covid: in Abruzzo solo 3 nuovi casi, mai così pochi da mesi Analizzati 1.162 tamponi molecolari (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'Aquila - Sono tre i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E' il dato più basso registrato negli ultimi tre mesi. I contagi recenti sono emersi dall'analisi di 1.162 tamponi molecolari. Se il numero di test eseguiti, come ogni lunedì, è più basso della media degli altri giorni, il tasso di positività si ferma allo 0,26%. Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 2.553. Si registra però un lieve aumento dei ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 29 e 48 anni. Gli attualmente positivi sono 1.338 (-82): 56 pazienti (+3) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.277 (-85) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 78.004 (+85). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'Aquila - Sono tre idi-19 accertati nelle ultime ore in. E' il dato più basso registrato negli ultimi tre. I contagi recenti sono emersi dall'analisi di 1.162. Se il numero di test eseguiti, come ogni lunedì, è più basso della media degli altri giorni, il tasso di positività si ferma allo 0,26%. Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 2.553. Si registra però un lieve aumento dei ricoveri. Ipositivi hanno età compresa tra 29 e 48 anni. Gli attualmente positivi sono 1.338 (-82): 56 pazienti (+3) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.277 (-85) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 78.004 (+85). ...

