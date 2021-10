Covid, il picco di casi in Gran Bretagna preoccupa. Gli esperti: Londra lo dimostra, solo il vaccino non basta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Covid, i casi in aumento in Gran Bretagna preoccupano anche noi. Gli esperti in Italia concordano: Londra dimostra che il solo vaccino non basta. Bisogna continuare con mascherine e igiene. In effetti, i contagi da coronavirus continuano a crescere – e a preoccupare – nel Regno Unito (ma non solo). Dove ogni giorno si registra un nuovo numero record di casi giornalieri. Arrivati a sfiorare i 45.140 casi quotidiani. In questo modo, in tutto nell’ultima settimana si sono avuti oltre 300.000 nuovi contagi, con un aumento del 15,1% rispetto a quella precedente. Per quanto riguarda il totale dei decessi, invece, i dati riferiscono che in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021), iin aumento inno anche noi. Gliin Italia concordano:che ilnon. Bisogna continuare con mascherine e igiene. In effetti, i contagi da coronavirus continuano a crescere – e are – nel Regno Unito (ma non). Dove ogni giorno si registra un nuovo numero record digiornalieri. Arrivati a sfiorare i 45.140quotidiani. In questo modo, in tutto nell’ultima settimana si sono avuti oltre 300.000 nuovi contagi, con un aumento del 15,1% rispetto a quella precedente. Per quanto riguarda il totale dei decessi, invece, i dati riferiscono che in ...

