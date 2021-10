Covid, il microbiologo Crisanti: “Terza dose di vaccino e mascherine o l’Italia rischia i numeri inglesi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Così come nel Regno Unito, l’immunità calerà anche in Italia ed è proprio per questo che la Terza dose di vaccino anti-Covid è necessaria per tutti. Questa in sostanza la tesi sostenuta dal microbiologo Andrea Crisanti in un’intervista a La Stampa: “Studi solidi – ha detto – dimostrano come dopo sei mesi la schermatura contro l’infezione cali dal 95% al 40% e dal 90% al 65% contro la malattia grave”. Una circostanza che, secondo il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, impone anche di tenere il punto su misure di protezione individuale come le mascherine e sul green pass. “Il richiamo è il completamento della protezione mentre le cure sono palliative ed empiriche, tanto che si muore ancora di Covid“, ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Così come nel Regno Unito, l’immunità calerà anche in Italia ed è proprio per questo che ladianti-è necessaria per tutti. Questa in sostanza la tesi sostenuta dalAndreain un’intervista a La Stampa: “Studi solidi – ha detto – dimostrano come dopo sei mesi la schermatura contro l’infezione cali dal 95% al 40% e dal 90% al 65% contro la malattia grave”. Una circostanza che, secondo il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, impone anche di tenere il punto su misure di protezione individuale come lee sul green pass. “Il richiamo è il completamento della protezione mentre le cure sono palliative ed empiriche, tanto che si muore ancora di“, ha spiegato ...

