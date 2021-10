Covid, Figliuolo: "Quando avremo il 90% dei vaccinati allenteremo le misure". I dati settimanali: la discesa dei casi rallenta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcune grandi Regioni vedono un aumento dei contagi. Anche a causa della crescita di tamponi legato all'obbligo di Green Pass i nuovi positivi scendono solo del 4%. I reparti si svuotano meno rispetto alle scorse settimane. M5s propone tamponi a 5 euro e nessuna sanzione se il... Leggi su repubblica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcune grandi Regioni vedono un aumento dei contagi. Anche a causa della crescita di tamponi legato all'obbligo di Green Pass i nuovi positivi scendono solo del 4%. I reparti si svuotano meno rispetto alle scorse settimane. M5s propone tamponi a 5 euro e nessuna sanzione se il...

