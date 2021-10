Covid: Ema, Italia produrrà vaccino Pfizer a Monza e Anagni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. (Adnkronos Salute) - L'Italia produrrà il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech a Monza e Anagni. Lo comunica l'Agenzia europea del farmaco Ema, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha "approvato due ulteriori siti di produzione per Comirnaty*", i due stabilimenti Italiani appunto. Il primo è quello gestito da Patheon Italia Spa a Monza. L'altro è il polo gestito da Catalent ad Anagni, nel Frusinate. "Entrambi i siti produrranno il prodotto finito", informa l'Ema. Dai siti Italiani arriveranno "fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l'Ue nel 2021". Queste raccomandazioni, spiega l'Ema, "non richiedono una decisione della Commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. (Adnkronos Salute) - L'ilanti-di/BioNTech a. Lo comunica l'Agenzia europea del farmaco Ema, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha "approvato due ulteriori siti di produzione per Comirnaty*", i due stabilimentini appunto. Il primo è quello gestito da PatheonSpa a. L'altro è il polo gestito da Catalent ad, nel Frusinate. "Entrambi i siti produrranno il prodotto finito", informa l'Ema. Dai sitini arriveranno "fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l'Ue nel 2021". Queste raccomandazioni, spiega l'Ema, "non richiedono una decisione della Commissione ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: L'Ema avvia la valutazione per estendere l'uso del vaccino contro il Covid di Pfizer ai bambini dai 5 agli 11 anni #COVID19 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni - aledesciglio : RT @SkyTG24: Covid, via libera da Ema alla produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni -