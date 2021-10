Covid: Arcuri indagato a Roma per peculato e abuso d'ufficio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, è indagato dalla procura di Roma nell'ambito della fornitura di mascherine provenienti dalla Cina e finite al centro dell'inchiesta in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Per Arcuri le accuse sono peculato e abuso d'ufficio. L'ex commissario straordinario è indagato anche per corruzione, ma per questa accusa la procura ha chiesto l'archiviazione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. (Adnkronos Salute) - L'ex commissario straordinario per l'emergenza, Domenico, èdalla procura dinell'ambito della fornitura di mascherine provenienti dalla Cina e finite al centro dell'inchiesta in cui sono indagati tra gli altri il giornalista Rai in aspettativa Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Perle accuse sonod'. L'ex commissario straordinario èanche per corruzione, ma per questa accusa la procura ha chiesto l'archiviazione.

