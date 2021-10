Covid, anestesisti: “Non vaccinati allarmano” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi in Italia, “grazie alla campagna vaccinale” contro il covi-19, c’è una pressione inferiore e sotto controllo sulle terapie intensive. Stanno partendo le terze dosi” di vaccino “per i più fragili e per gli operatori sanitari. Ci attendiamo che durante i prossimi mesi possa esserci una recrudescenza del virus e della malattia, ma ragionevolmente è difficile pensare che ci si possa ritrovare in una nuova ondata come quelle a cui abbiamo assistito in passato”. Così all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), fa il punto sull’attuale situazione epidemiologica Covid-19. A preoccupare il sindacato degli anestesisti è che “molto dipende però da quanto rimarrà folto lo zoccolo duro di persone che oggi ancora non si sono immunizzate, pur ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi in Italia, “grazie alla campagna vaccinale” contro il covi-19, c’è una pressione inferiore e sotto controllo sulle terapie intensive. Stanno partendo le terze dosi” di vaccino “per i più fragili e per gli operatori sanitari. Ci attendiamo che durante i prossimi mesi possa esserci una recrudescenza del virus e della malattia, ma ragionevolmente è difficile pensare che ci si possa ritrovare in una nuova ondata come quelle a cui abbiamo assistito in passato”. Così all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), fa il punto sull’attuale situazione epidemiologica-19. A preoccupare il sindacato degliè che “molto dipende però da quanto rimarrà folto lo zoccolo duro di persone che oggi ancora non si sono immunizzate, pur ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anestesisti Covid, anestesisti: "Non vaccinati allarmano" ... fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica Covid - 19. A preoccupare il sindacato degli anestesisti è che "molto dipende però da quanto rimarrà folto lo zoccolo duro di persone che oggi ...

Latronico: 'Il Covid può lasciare disturbi fino a un anno, con gravi problemi respiratori' Se non fossimo stati anestesisti e rianimatori credo proprio che non avremmo saputo come poter affrontare in maniera così efficiente la pandemia da Covid - 19. Una cosa va detta: nonostante il dramma ...

Covid, preoccupa l’arrivo del freddo: quattro intubati in terapia intensiva CATANIA – I temporali e l’abbassamento delle temperature mette un po’ in apprensione. Quando accaduto l’anno scorso con l’arrivo dell’autunno in piena pandemia e con contagi galoppanti ha creato una s ...

