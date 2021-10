Cottagecore | cos’è la nuova tendenza Primavera-Estate 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel mese di settembre, in piena Milano Fashion Week, l’azienda di moda MSGM ha portato in passerella la suacollezione, Hypersummer. Il suo stile ha di fatto annunciato quella che sarà ladell’anno prossimo, la cosiddetta. Ma qual è il suo significato e in cosa consiste? Per capirlo dobbiamo fare