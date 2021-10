Cosa sappiamo dell’incidente che ha ucciso 3 ballerini italiani in Arabia Saudita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Caggianelli, 33, Nicolas Esposto, 28, e Giampiero Giarri, 32, si trovavano in Arabia Saudita per lavoro, impegnati nello show per l’apertura di un nuovo teatro. Sono morti precipitando in una scarpata, durante una gita nel deserto. Le dinamiche dell’incidente, come riporta la stampa, non sono ancora del tutto chiare. I ragazzi, durante il soggiorno, avevano programmato una gita nel deserto. Si trovavano a bordo di un furgoncino con altre 4 persone e le 2 guide. Secondo la stampa locale, la loro jeep sarebbe precipitata in una scarpata a ovest della città di Riad. In quel punto, i percorsi sono molto accidentati. Oltre ai tre ballerini italiani, anche una delle guide ha perso la vita. Il bilancio riporta inoltre 3 feriti gravi: uno di questi ha riportato diverse fratture, uno ha dovuto ricorrere ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Caggianelli, 33, Nicolas Esposto, 28, e Giampiero Giarri, 32, si trovavano inper lavoro, impegnati nello show per l’apertura di un nuovo teatro. Sono morti precipitando in una scarpata, durante una gita nel deserto. Le dinamiche, come riporta la stampa, non sono ancora del tutto chiare. I ragazzi, durante il soggiorno, avevano programmato una gita nel deserto. Si trovavano a bordo di un furgoncino con altre 4 persone e le 2 guide. Secondo la stampa locale, la loro jeep sarebbe precipitata in una scarpata a ovest della città di Riad. In quel punto, i percorsi sono molto accidentati. Oltre ai tre, anche una delle guide ha perso la vita. Il bilancio riporta inoltre 3 feriti gravi: uno di questi ha riportato diverse fratture, uno ha dovuto ricorrere ...

