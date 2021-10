Coronavirus Toscana | contagi covid 18 ottobre | 145 nuovi casi | 4 morti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Firenze, 182021 - Sono 145 in più rispetto a ieri icasdi di positività alrgistrati in. Tocca così quota 286.018 il totale dall'inizio della pandemia. Dei...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Firenze, 18 ottobre 2021 - Sono 145 in più rispetto a ieri i nuovi casdi di positività alrgistrati in. Tocca così quota 286.018 il totale dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi 142 sono stati confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico.