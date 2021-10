Coronavirus | Mattarella | la deriva antiscientifica blocca il futuro dell' Italia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Un po' ovunque, seppure in piccole dosi, si registra unacheile riconduce tutto al passato'. Lo ha detto il presidentea Repubblica, all'...

'Non possiamo dimenticare l'anno che abbiamo passato', 'le vittime', 'i sanitari impegnati fino allo stremo delle forze' ha aggiuntoricordando che 'la scienza ha sconfitto' questo passato.In concomitanza con la visita di, per le vie di Pisa si è svolto un corteo contro il ... si è registrato ieri un nuovo picco dinel Regno Unito . È il picco da metà luglio, con ...Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'università di Pisa. Una deriva antiscientifica che mira a bloccare il futuro e ...L'incontro del presidente della Repubblica con la Next Generation riunita a Villa del Gombo per scrivere le politiche del futuro ...