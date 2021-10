Coronavirus | Mattarella | deriva antiscientifica blocca futuro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Un po' ovunque, seppure in piccole dosi, si registra unacheile riconduce tutto al passato'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, all'...

'Non possiamo dimenticare l'anno che abbiamo passato', 'le vittime', 'i sanitari impegnati fino allo stremo delle forze' ha aggiuntoricordando che 'la scienza ha sconfitto' questo passato.Si arriva a deliri come "va fucilato alla schiena", "Draghi, lo voglio morto", "Fossi ...e insulti contro i "covidioti" e i "sapiens" che si sono vaccinati contro il. Castellucci ...Pisa, 18 ott. (Adnkronos) - "Il rettore ha parlato di questo anno come di un nuovo inizio e lo è, naturalmente. Lo è senza alcun dubbio per le condizioni che abbiamo attraversato e per quello che riap ...Milano, 18 ott. (LaPresse) - "Siamo ripartiti: aprono le università, le scuole, crescono i posti di lavoro, abbiamo prospettive incoraggianti, si sono ...