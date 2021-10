Coronavirus | il bollettino nazionale | 1 597 nuovi positivi e 44 decessi nelle ultime 24 ore

Advertising

Gnups : @TgLa7 Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 ottobre: 1.597 nuovi casi e 44 morti ... come è possibile così… - eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 ottobre: 1.597 nuovi casi e 44 morti - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, UFFICIALE ARRIVA IL NUOVO BOLLETTINO NAZIONALE, TUTTI I NUMERI DELLE ULTIME 24 ORE >>>>… - fabioruffinengo : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 18 ottobre 2021, ore 16:00 - calciomercatoit : ?? #COVID19, bollettino 18 ottobre: 1597 nuovi casi e 44 morti???? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LOMBARDIA 18 OTTOBRE/ Dati: 112 casi, 340 ricoverati Una condotta pericolosa per sé e per gli altri utenti della strada, senza dubbio, ma che l'uomo mai avrebbe pensato potesse ..., ildel 18 ottobre 2021: secondo i dati del ministro della Salute sono 1597 i nuovi casi e 44 i decessiDiramato dal ministro della Salute ilsuldel 18 ottobre 2021. Stando ai dati stimati, si registrano 1597 nuovi casi di Covid su 219878 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta sullo 0,7%, con un ...(Teleborsa) - Sono 1597 i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 218 mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività ...Sostanzialmente stabili i dati legati al bollettino da Covid , nella giornata di lunedì 18 ottobre, diffuso come sempre dal Ministero della ...