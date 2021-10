Coronavirus, i dati – 1.597 nuovi contagi con 219mila tamponi: tasso di positività stabile allo 0,7%. Altre 44 vittime (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calano, come di consueto dopo il fine settimana, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati raccolti dal ministero della Salute, sono 1.597 le persone risultate positive ai test, contro le 2.437 della giornata precedente. Questo a fronte, però, di un netto calo del numero dei tamponi processati: sono 219.878 i test effettuati nell’ultima giornata, contro i ben 381mila di 24 ore prima. Numeri che comunque mantengono il tasso di positività stabile, allo 0,7% contro lo 0,6% del giorno precedente. In aumento le vittime che passano dalle 24 di ieri alle 44 di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calano, come di consueto dopo il fine settimana, icasi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo iraccolti dal ministero della Salute, sono 1.597 le persone risultate positive ai test, contro le 2.437 della giornata precedente. Questo a fronte, però, di un netto calo del numero deiprocessati: sono 219.878 i test effettuati nell’ultima giornata, contro i ben 381mila di 24 ore prima. Numeri che comunque mantengono ildi0,7% contro lo 0,6% del giorno precedente. In aumento leche passano dalle 24 di ieri alle 44 di oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

