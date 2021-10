Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 18 ottobre

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildelladi18. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazionenella(via social)Ildi: 158 positivi, 10.287 tamponi, 6 morti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. LEGGI ANCHE –> Intesa Sanpaolo, tutti i clienti a rischio: il motivo Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 17 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 185 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it.

Advertising

LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ Il report del contagio in Campania LEGGI QUI --> - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 158 positivi su 10.287 tamponi nelle ultime 24 ore, 6 morti nelle ultime 48 ore, 2 dece… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 158 positivi su 10.287 tamponi nelle ultime 24 ore, 6 morti nelle ultime 48 ore, 2 dece… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 158 positivi su 10.287 tamponi nelle ultime 24 ore, 6 morti nelle ultime 48 ore, 2 dece… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, 158 positivi su 10.287 tamponi nelle ultime 24 ore, 6 morti nelle ultime 48 ore, 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Il bollettino dell'emergenzadellaaggiornato a lunedì 18 ottobre 2021. Prosegue l'analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall'inizio dell'emergenza ...... 15 i casi a San Marcellino, 14 i casi a Casagiove, San Cipriano d'Aversa, San Prisco, 13 i casi a Casaluce, 12 i casi a Lusciano, 11 i casi a Capodrise, Macerata, Villa di Briano, 10 i casi ...Sale leggermente in Campania il tasso di incidenza per il Covid che passa dall'1,49% all'1,53% ma con un minor numero di test. I positivi, secondo il bollettino dell'Unità di crisi, sono 158 su 10.287 ...Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri ...